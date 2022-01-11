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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 19:17

Беннет: "Впереди тяжелые недели, но мы не утратили контроль"

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Беннет: "Впереди тяжелые недели, но мы не утратили контроль"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел специальную пресс-конференцию, в ходе которой отверг обвинения в утрате контроля над ситуацией и описал принципы, которыми руководствуется правительство.

"Перед нами волна эпидемии, охватившая весь мир. Мы до сих пор не сталкивались с такими цифрами, штамм "Омикрон" заразнее всех предыдущих штаммов вместе взятых. В мире счет идет на миллионы заразившихся, и здесь у нас тоже дойдет до этих цифр", - заявил глава правительства.

Беннет отверг обвинения в утрате контроля: "Мы управляем ситуацией в условиях неминуемого цунами. Ни одна демократическая страна в мире не избежит этой волны. Ситуация в Израиле контролируется лучше, чем почти во всех других странах мира".


По словам премьер-министра, правительство руководствуется тремя принципами: максимально открытая, насколько это возможно, экономика; защита наиболее уязвимых групп населения; обеспечение защиты детей.

Беннет также раскритиковал своего предшественника Биньямина Нетаниягу: "Меня уже не удивить тем, что он делает. Я видел ролик, в котором он подрывает веру населения в экспресс-тесты. Это безответственное и непатриотичное поведение".

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