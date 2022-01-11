Процесс Задорова: патологоанатом Майя Фройнд признала, что могла выкинуть пробирки с пробами из-под ногтей Таир Рады

Во вторник, 11 января, в Окружном суде Нацерета, где проходит повторный процесс над Романом Задоровым, давали показания патологоанатом Майя Фройнд и судмедэксперт Константин Зайцев.

Фройнд, возглавлявшая биологические лаборатории в институте судебной медицине, рассказала, что выкинула несколько десятков из 600 пробирок с материалом ДНК, имевшихся в наличии по данному делу. По словам Фройнд, в ходе следствия были взяты 60 проб с различных точек футболки Таир Рады, чтобы попытаться найти в них следы мужского ДНК. Все ответы оказались отрицательными, в том числе – отправленные на экспертизу в США. Через два года полиция вернула эти пробирки в лабораторию, однако, по утверждению патологоанатома, они были непригодны для дальнейшего использования (без охлаждения, высушенные, с недостаточным количеством материала), поэтому и были выкинуты.

Вместе с тем, Фройнд признала, что могла по ошибке выкинуть и две пробирки, содержавшие пробы из-под ногтей Таир Рады. На вопрос судей, почему были взяты только две пробы, Фройнд заявила, что такой была практика в 2006 году, и что сейчас она бы взяла пробу с каждого ногтя, а не с каждой руки.

В ходе слушания показаний судмедэксперта Зайцева судьи раскритиковали его экспертизу, потребовав объяснить, как он постановил, что девочка была убита двумя ударами ножа, хотя ран на теле было по меньшей мере четыре.