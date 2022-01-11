"Битуах Леуми" прекращает фронтальный прием посетителей

Ведомство национального страхования ("Битуах Леуми") сообщило, что, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с четверга, 13 января, будет прекращен фронтальный прием посетителей, и обслуживание полностью осуществляться по телефону.

С гражданами, заказавшими очередь через систему заказа очередей, сотрудники "Битуах Леуми" будут связываться во время, указанное при назначении очереди.

Вместе с тем, медицинские комиссии "Битуах Леуми" продолжат работать в обычном режиме.

Напомним, что значительная часть госслужб сократила или прекратила фронтальный прием посетителей еще на прошлой неделе. В частности, Налоговое управление принимает посетителей только в исключительных случаях. Служба трудоустройства позволит возрастным гражданам осуществлять связь с сотрудниками службы через интернет или по телефону, а для всех остальных будет действовать "фиолетовый стандарт". "Хеврат Хашмаль" полностью прекратила фронтальный прием посетителей.