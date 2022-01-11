Заседание коронавирусного кабинета. Министров попросили прийти без телефонов

Вечером 11 января министерский кабинет по борьбе с коронавирусом собрался после трехнедельного перерыва.

По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", из-за опасений утечек информации с заседания участников попросили оставить мобильные телефоны за пределами зала заседаний.

По информации радиостанции "Кан Бет", члены кабинета заслушают экспертов минздрава, часть из которых выступает за введение ограничений на количество людей в закрытых помещениях и на улицах.

Кроме того, по информации в СМИ, Ифат Шаша-Битон намерена добиваться того, чтобы учебные заведения вернулись к работе в соответствии с планом "зеленый класс". По данным "Кан Бет", глава правительства Нафтали Беннет выступает против предложения Шаши-Битон.