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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 20:40

Израильский певец Шломи Шабат второй раз заболел коронавирусом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израильский певец Шломи Шабат второй раз заболел коронавирусом

Известный израильский певец, исполнитель восточной музыки, Шломи Шабат, тяжело переболевший коронавирусом в октябре 2020 года, заразился вновь.

В прошлый раз он провел в больнице 20 дней, и еще после выписки пользовался кислородной маской.

На этот раз он переносит болезнь легко. По словам его близких, в течение нескольких дней он жаловался на слабость, из-за чего решил сделать тест на коронавирус, который оказался положительным.

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