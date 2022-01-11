Израильский певец Шломи Шабат второй раз заболел коронавирусом
Известный израильский певец, исполнитель восточной музыки, Шломи Шабат, тяжело переболевший коронавирусом в октябре 2020 года, заразился вновь.
В прошлый раз он провел в больнице 20 дней, и еще после выписки пользовался кислородной маской.
На этот раз он переносит болезнь легко. По словам его близких, в течение нескольких дней он жаловался на слабость, из-за чего решил сделать тест на коронавирус, который оказался положительным.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день