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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 14:19

Внимание, розыск: пропал 49-летний Евгений Погребенский

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Внимание, розыск: пропал 49-летний Евгений Погребенский

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 49-летнего Евгения Погребенского, бездомного. В последний раз его видели 9 января в районе Кирьят-Ювель в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: худощавый, высокий, темные волосы, беззубый. Описания одежды нет.

Разыскиваемый говорит на английском, русском и иврите.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5683200 или 100.

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