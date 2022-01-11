Внимание, розыск: пропал 49-летний Евгений Погребенский

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 49-летнего Евгения Погребенского, бездомного. В последний раз его видели 9 января в районе Кирьят-Ювель в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: худощавый, высокий, темные волосы, беззубый. Описания одежды нет.

Разыскиваемый говорит на английском, русском и иврите.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 02-5683200 или 100.