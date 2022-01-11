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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 21:54

Минздрав распорядился сократить посещения пациентов больниц родными и родственниками

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Минздрав распорядился сократить посещения пациентов больниц родными и родственниками

В связи с ростом заболеваемости гендиректор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш разослал в больницы новые инструкции, призванные сократить заражаемость в стенах лечебных заведений.

По информации сайта N12/"Мако" , согласно новым распоряжениям, администрация больниц должны препятствовать скоплению людей в стенах лечебного заведения, сократить нерабочие встречи персонала, рабочие встречи рекомендуется перенести в виртуальное пространство.

Перед поступлением в отделение каждый больной должен пройти быстрое тестирование на коронавирус.


Кроме того, сокращаются посещения больных друзьями и родственниками. У постели пациента может находиться только один посетитель.

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