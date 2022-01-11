Лапид призвал к немедленному прекращению лесопосадок в Негеве

Министр иностранных дел и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид потребовал немедленно прекратить лесопосадки в Негев на фоне происходящих там массовых беспорядков.

"Точно так же как сделало правительство Нетаниягу в 2020 году, можно и сейчас остановить лесопосадки для переоценки ситуации. Правительство перемен обязалось решить проблему бедуинского сектора и привести к упорядочиванию статуса этих поселков", - заявил Лапид.

В свою очередь бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Никто не остановит посадки деревьев в Эрец Исраэль. Я полностью одобряю действия сил безопасности и требую от Беннета незамедлительно осудить подстрекательство РААМ, ключевого партнера в правительстве".

Глава РААМ Мансур Аббас заявил в ответ: "Абу Яир, ты не только соглашался остановить лесопосадки в Негеве, ты соглашался на признание трех населенных пунктов в Негеве. Более того, во время одной из встреч в резиденции на улице Бальфур ты дал понять, что согласен отложить выселение семей арабов из домов в Шейх Джарахе".

Ранее телеканал "Кешет" опубликовал слова Мансура Аббаса, заявившего, что он не готов ни на какие компромиссы в том что касается требования прекратить лесопосадки в Негеве. "Я готов на многие компромиссы ради сохранения этого правительства, но когда стреляют мне в грудь, я не в состоянии молчать и терпеть. Негев - это РААМ, а РААМ - это Негев", - добавил Аббас.