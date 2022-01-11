Девушке, думающей о самоубийстве, полицейский посоветовал: "Убейся!"

О скандальном ответе, полученном жительницей Беэр-Шевы от сотрудника телефонного центра полиции, рассказал во вторник, 11 января, сайт N12.

Это издание пишет, что описываемый инцидент произошел днем ранее, 10 декабря. 20-летняя жительница Беэр-Шевы, позвонила в телефонный центр срочного вызова полиции, так как чувствовала, что ей срочно необходима помощь. Однако в ответ услышала: "Господь тебя еще не прибрал к себе? Убейся уже, только молча". Девушка рассказывает, что во время этого разговора она слышала, что коллеги полицейского смеялись.

Сайт N12 пишет, что речь идет о девушке, имеющей проблемы с психическим здоровьем. И девушка рассказывает, что, почувствовав, что она не справляется с ситуацией, она сначала обратилась за психиатрической помощью, но не получила помощи. По ее словам, она надеялась, что полицейские направят ее к окружному психиатру для принудительной госпитализации.

В начале беседы с телефонисткой девушка рассказала, что она уже была у трех психиатров и один из них рекомендовал ей принудительную госпитализацию. Когда она дошла до крайней точки, она попросила помощи у полиции. Полицейские подвезли ее на машине до центра психического здоровья, и уехали. Но дежурный доктор отказался ее госпитализировать. Во время описания ситуации в телефонный центр зашел полицейский, который начал на нее кричать.

По словам девушки, она расплакалась, после чего полицейский сказал: "Идиотка, стой, где стоишь. Сейчас за тобой приедут".

Сайт N12 приводит также комментарии, полученные из полиции. В ответе говорится, что в Полиции Израиля серьезно относятся к произошедшему, и поведение полицейского считают недопустимым.