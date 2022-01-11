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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 22:35

Беспорядки в Негеве, есть раненые

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Беспорядки в Негеве, есть раненые

В бедуинских населенных пунктах Негева вспыхнули беспорядки в связи с проведением лесопосадок Еврейским национальным фондом (ККЛ).

На протяжении нескольких часов бедуины забрасывали камнями автомобили, проезжающие по шоссе №25, а также нападали на полицейских, находящихся в этом районе.

Главным районом беспорядков был поселок Сегев Шалом. Там участники беспорядков бросали камни в полицейских и два человека получили легкие ранения. Подожжен один автомобиль. Бесчинствующие забросали камнями пассажирский поезд, машинист которого был вынужден внезапно остановиться. Несколько пассажиров получили ушибы.

Беспорядки начались после того, как депутаты от фракции "Ликуд" посетили Негев, чтобы оказать поддержку операции лесопосадок на фоне давления, которое оказывается партией РААМ, требующей прекратить лесопосадки. Глава этой партии Мансур Аббас заявил, что его партия прекращает голосовать с коалицией до тех пор пока лесопосадки не будут прекращены. В связи с этим, коалиция отменила все договоренности о взаимозаменах в Кнессете.


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