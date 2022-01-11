Молодой водитель подвергся нападению на трассе за то, что слишком медленно ехал

19-летний военнослужащий бригады "Голани", находившийся в увольнительной и одетый в гражданскую одежду, был избит молотком за то, что слишком медленно ехал.

Инцидент произошел недалеко от перекрестка а-Мовиль на трассе из Ноф а-Галиля в Крайот. Двое жителей арабской деревни в районе Нацерета подрезали автомобиль, которым управлял солдат, вынудили его остановиться, а когда он вышел из машины – избили его, в том числе нанеся удар 5-килограммовым молотком по лицу, и ограбили, а затем скрылись.

Солдат, успевший сфотографировать автомобиль нападавших, вызвал полицию. По горячим следам полицейские обнаружили автомобиль, задержали его владельца и изъяли молоток, который был отправлен на экспертизу.

На допросе задержанный рассказал, что солдат слишком медленно ехал. При этом он отрицал факт нападения, утверждая, что это солдат толкал его.

В полиции подчеркнули, что инцидент произошел на оживленной трассе, однако ни один человек не остановился, чтобы помочь пострадавшему.