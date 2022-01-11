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NEWSru.co.il :: В Израиле11 января 2022 г., 14:59

До конца месяца отменены учения резервистов ЦАХАЛа

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До конца месяца отменены учения резервистов ЦАХАЛа

В связи с ростом заболеваемости в стране командование Армии обороны Израиля приказало отменить до конца января все учения с участием резервистов.

Также приказано до конца месяца сократить увольнительные для военнослужащих срочной службы.

По данным на начало этой недели, в ЦАХАЛе были заражены почти две тысячи военнослужащих срочной службы.

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