До конца месяца отменены учения резервистов ЦАХАЛа

В связи с ростом заболеваемости в стране командование Армии обороны Израиля приказало отменить до конца января все учения с участием резервистов.

Также приказано до конца месяца сократить увольнительные для военнослужащих срочной службы.

По данным на начало этой недели, в ЦАХАЛе были заражены почти две тысячи военнослужащих срочной службы.