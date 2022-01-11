До конца месяца отменены учения резервистов ЦАХАЛа
В связи с ростом заболеваемости в стране командование Армии обороны Израиля приказало отменить до конца января все учения с участием резервистов.
Также приказано до конца месяца сократить увольнительные для военнослужащих срочной службы.
По данным на начало этой недели, в ЦАХАЛе были заражены почти две тысячи военнослужащих срочной службы.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 11 января 2022
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