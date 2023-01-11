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    В Израиле

    Умер духовный лидер ШАС раввин Шимон Баадани

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    Умер духовный лидер ШАС раввин Шимон Баадани
    David Cohen/Flash90

    Утром в среду, 11 января, стало известно, что в возрасте 94 лет умер глава Совета Торы, духовный лидер ШАС, раввин Шимон Баадани.

    Его смерть констатировали в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере.

    Похоронная процессия отправится в 13:00 от йешивы "Тора вэ-хаим" в Бней-Браке. Раввин Баадани будет похоронен рядом с его женой на кладбище в Бней-Браке.

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    На похоронах ожидается присутствие большого числа людей, это может привести к проблемам с движением транспорта.

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    Раввин Баадани был объявлен главой Совета Торы сефардской ультраортодоксальной общины несколько месяцев назад, после смерти духовного лидера партии ШАС Шалома Коэна, умершего в ночь на 22 августа 2022 года. К тому моменту Шимон Баадани был тяжело болен, но его объявили духовным лидером ШАС как самого пожилого и опытного члена Совета Торы.

    Шимон Баадани родился 14 сентября 1928 года в Хадере, в районе Нахалиэль. Его родители перебрались в Эрец Исраэль после Первой мировой войны из Йемена. Семья была многодетной и религиозной. Шимон учился в йешивах. В 1951 году был арестован по подозрению в членстве в "Альянсе фанатиков". Впоследствии Баадани переехал в Бней-Брак, где вместе с раввином Моше Пардо основал Колель Тора вэ-Хаим. С 1984 года являлся членом Совета мудрецов Торы партии ШАС. Был одним из сторонников сближения ШАС с "Ликудом". В 2013 году вошел в Совет мудрецов Торы Бней-Брака. В конце августа 2022 года был объявлен главой Совета мудрецов Торы ШАС.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Августа 2022
    Умер духовный лидер партии ШАС Шалом Коэн
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