Умер духовный лидер партии ШАС Шалом Коэн

В ночь на 22 августа в Иерусалиме в возрасте 91 года умер духовный лидер партии ШАС, глава Совета мудрецов Торы раввин Шалом Коэн.

На прошлой неделе он был доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем". В конце недели его состояние ухудшилось. В ночь на понедельник была констатирована его смерть.

Похороны состоятся сегодня днем. Похоронная процессия отправится в 14:00 от йешивы Порат Йосеф в Старом городе Иерусалима в сторону кладбища "Санедрия", где состоятся похороны.

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Раввин Шалом Коэн возглавлял йешиву Порат Йосеф на протяжении десятилетий. В 1983 году он был первым сефардским раввином, публично поддержавшим партию ШАС, а затем главой Совета мудрецов этой партии.