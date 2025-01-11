Война в Газе в ночь на 11.1.2025: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на западе города Газа
время публикации: 11 января 2025 г., 06:41 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 06:44
В ночь на 11 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на западе города Газа. Также сообщается об атаке на цели на севере сектора Газы; был взорван дом.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 10 января.