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Израиль

Война в Газе в ночь на 11.1.2025: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на западе города Газа

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 11 января 2025 г., 06:41 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 06:44
Война в Газе в ночь на 11.1.2025
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 11 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на западе города Газа. Также сообщается об атаке на цели на севере сектора Газы; был взорван дом.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 10 января.

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