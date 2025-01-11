ЦАХАЛ нанес удар по командному пункту ХАМАСа, размещенному в бывшей школе "Халауа" в Джабалии

ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар по командному пункту террористов ХАМАСа, размещенному ими в бывшей школе "Халауа" в Джабалии.

Операция ВВС была проведена на основе разведданных, предоставленных военной разведкой (АМАН), общей службой безопасности (ШАБАК) и командованием Южного округа.

Террористы использовали этот командный пункт для планирования терактов против израильских военнослужащих и гражданских объектов.

ЦАХАЛ подчеркивает, что в ходе операций в Газе делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.