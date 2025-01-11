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Израиль

Жена заложника Давида Кунио, Шарон Алони Кони, записала видеообращение к ХАМАСу

Война "Железные мечи"
Заложники
время публикации: 11 января 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 15:13
Жена заложника Давида Кунио, Шарон Алони Кони, записала видеообращение к ХАМАСу
Flash90/Miriam Alster

Жена заложника Давида Кунио, Шарон Алони Кони, записала видеообращение к ХАМАСу, в котором просит опубликовать видео, доказывающее, что ее муж жив.

Шарон, также побывавшая в плену ХАМАСа и освобожденная в результате одной из сделок, обратилась к террористам на арабском языке и попросить представить ей доказательство того, что Давид жив.

"Меня зовут Шарон Кунио, а моего мужа – Давид Кунио. Вы знаете, что в исламе семья считается священной, что существует обязанность вести себя гуманно. Вот почему я прошу вас показать мне видео с Давидом, чтобы я могла его увидеть, – сказала Шарон.

Ее видео было опубликовано палестинскими сайтами и снабжено титром "Время идет", используемым террористами для обращений заложников.

Израиль
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