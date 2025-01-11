Военнослужащие ЦАХАЛа атаковали боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана

В субботу, 11 января, на юге Ливана военнослужащие ЦАХАЛа заметили нескольких боевиков, вышедших из военного объекта, принадлежащего террористической организации "Хизбалла".

ВВС ЦАХАЛа атаковали их.

Министерство здравоохранения Ливана позднее сообщило, что в результате нападения были ранены два человека.

Власти Ливана продолжают обвинять Израиль в нарушениях соглашения о прекращении огня. Израиль, в свою очередь, обвиняет в нарушениях "Хизбаллу".