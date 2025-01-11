Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11.1.2025: операции около Хеврона и Бейт-Лехема
время публикации: 11 января 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 06:50
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11 января действовали в Байт-Фаджаре, к югу от Бейт-Лехема и лагере беженцев Аль-Арруб, к северу от Хеврона.
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 января.