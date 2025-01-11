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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11.1.2025: операции около Хеврона и Бейт-Лехема

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 11 января 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 06:50
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11.1.2025
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11 января действовали в Байт-Фаджаре, к югу от Бейт-Лехема и лагере беженцев Аль-Арруб, к северу от Хеврона.

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 января.

Израиль
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