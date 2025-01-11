В бою в секторе Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля разрешила к публикации информацию о гибели в результате подрыва взрывного устройства в Бейт-Хануне, на севере сектора Газы, четверых военнослужащих ЦАХАЛа.

Старший сержант 931 батальона бригады "Нахаль" Данила Дьяков, 21 год, из Маале-Адумим, оставил после себя родителей Александра и Наталью и сестер Алину и Мию.

Сержант Яхав Мааян, 19 лет, из Модиина, боец 931 батальона бригады "Нахаль".

Сержант Элиав Астьюкер, 19 лет, из Ашдода, боец 931 батальона бригады "Нахаль".

Прапорщик запаса Александр Федоренко, 37 лет, из Бат-Яма, водитель инженерной техники из 79-го батальона бригады "Махац", оставил после себя вдову Ирину и детей Даниэля и Тома.

Также в бою был тяжело ранен подполковник запаса бригады "Нахаль" Хади Фалах Эльхайб. Он был доставлен в больницу и прооперирован. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Еще пять военнослужащих получили ранения средней степени тяжести.