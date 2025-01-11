x
11 января 2025
|
последняя новость: 22:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2025
|
11 января 2025
|
последняя новость: 22:46
11 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В бою в секторе Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа

Война "Железные мечи"
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 11 января 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 21:52
Слева направо: Данила Дьяков (21 год), Яхав Мааян (19 лет), Элиав Астьюкер (19 лет), Александр Федоренко (37 лет)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля разрешила к публикации информацию о гибели в результате подрыва взрывного устройства в Бейт-Хануне, на севере сектора Газы, четверых военнослужащих ЦАХАЛа.

Старший сержант 931 батальона бригады "Нахаль" Данила Дьяков, 21 год, из Маале-Адумим, оставил после себя родителей Александра и Наталью и сестер Алину и Мию.

Сержант Яхав Мааян, 19 лет, из Модиина, боец 931 батальона бригады "Нахаль".

Сержант Элиав Астьюкер, 19 лет, из Ашдода, боец 931 батальона бригады "Нахаль".

Прапорщик запаса Александр Федоренко, 37 лет, из Бат-Яма, водитель инженерной техники из 79-го батальона бригады "Махац", оставил после себя вдову Ирину и детей Даниэля и Тома.

Также в бою был тяжело ранен подполковник запаса бригады "Нахаль" Хади Фалах Эльхайб. Он был доставлен в больницу и прооперирован. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Еще пять военнослужащих получили ранения средней степени тяжести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 января 2025

463-й день войны: ЦАХАЛ действует в Газе, Иудее и Самарии. Хронология