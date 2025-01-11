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Израиль

Железнодорожная станция в Сдероте возобновит работу с 1 февраля

Железные дороги
время публикации: 11 января 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 09:57
Железнодорожная станция в Сдероте возобновит работу с 1 февраля
Wikipedia.org. Фото: בועז לוי

Министерство обороны приняло решение, согласно которому железнодорожная станция в Сдероте возобновляет работу с 1 февраля.

Железнодорожная станция прекратила свою работу 6 октября, за день до вторжения террористов ХАМАСа на территорию Израиля.

7 октября станция стала ареной боевых действий. С тех пор разрешение на возобновление регулярной работы станции не выдавалось.

Израиль
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