Железнодорожная станция в Сдероте возобновит работу с 1 февраля

Министерство обороны приняло решение, согласно которому железнодорожная станция в Сдероте возобновляет работу с 1 февраля.

Железнодорожная станция прекратила свою работу 6 октября, за день до вторжения террористов ХАМАСа на территорию Израиля.

7 октября станция стала ареной боевых действий. С тех пор разрешение на возобновление регулярной работы станции не выдавалось.