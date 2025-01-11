Железнодорожная станция в Сдероте возобновит работу с 1 февраля
время публикации: 11 января 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 09:57
Министерство обороны приняло решение, согласно которому железнодорожная станция в Сдероте возобновляет работу с 1 февраля.
Железнодорожная станция прекратила свою работу 6 октября, за день до вторжения террористов ХАМАСа на территорию Израиля.
7 октября станция стала ареной боевых действий. С тех пор разрешение на возобновление регулярной работы станции не выдавалось.
Ссылки по теме