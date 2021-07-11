Семья Нетаниягу покинула резиденцию на улице Бальфур
В ночь на воскресенье, 11 июля, был завершен переезд семьи Нетаниягу из правительственной резиденции на улице Бальфур в Иерусалиме в семейную виллу в Кейсарии. Радиостанция "Кан Бет" передает, что с территории резиденции были вывезены два автомобиля Audi.
С 11 июля резиденция переходит в распоряжение премьер-министра Нафтали Беннета и его семьи.
Отметим, что Биньямин и Сара Нетаниягу занимали резиденцию на улице Бальфур примерно последние 12 лет.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 июля 2021
Семья Нафтали Беннета не намерена переезжать из Раананы в резиденцию на улице Бальфур
Семья Нафтали Беннета не намерена переезжать из Раананы в резиденцию на улице Бальфур
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июня 2021
Соседи Нафтали Беннета готовятся обратиться в БАГАЦ с просьбой обязать его переехать на Бальфур
Соседи Нафтали Беннета готовятся обратиться в БАГАЦ с просьбой обязать его переехать на Бальфур
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июня 2021
Семья Нетаниягу освободит резиденцию на Бальфур до 10 июля
Семья Нетаниягу освободит резиденцию на Бальфур до 10 июля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июня 2021
"Мако": соседи мечтают, чтобы Нафтали Беннет переехал в официальную резиденцию на Бальфур
"Мако": соседи мечтают, чтобы Нафтали Беннет переехал в официальную резиденцию на Бальфур