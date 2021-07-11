Семья Нетаниягу покинула резиденцию на улице Бальфур

В ночь на воскресенье, 11 июля, был завершен переезд семьи Нетаниягу из правительственной резиденции на улице Бальфур в Иерусалиме в семейную виллу в Кейсарии. Радиостанция "Кан Бет" передает, что с территории резиденции были вывезены два автомобиля Audi.

С 11 июля резиденция переходит в распоряжение премьер-министра Нафтали Беннета и его семьи.

Отметим, что Биньямин и Сара Нетаниягу занимали резиденцию на улице Бальфур примерно последние 12 лет.