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NEWSru.co.il :: В Израиле20 июня 2021 г., 07:14

Семья Нетаниягу освободит резиденцию на Бальфур до 10 июля

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Семья Нетаниягу освободит резиденцию на Бальфур до 10 июля Сара и Биньямин Нетаниягу

Канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета и канцелярия главы оппозиции Биньямина Нетаниягу согласовали дату освобождения официальной резиденции главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме.

Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу и члены его семьи покинут резиденцию до 10 июля.

До этой даты официальные встречи в резиденции проводиться не будет.

С 11 июля резиденция перейдёт в распоряжение премьер-министра Беннета и его семьи.

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