Семья Нетаниягу освободит резиденцию на Бальфур до 10 июля

Канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета и канцелярия главы оппозиции Биньямина Нетаниягу согласовали дату освобождения официальной резиденции главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме.

Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу и члены его семьи покинут резиденцию до 10 июля.

До этой даты официальные встречи в резиденции проводиться не будет.

С 11 июля резиденция перейдёт в распоряжение премьер-министра Беннета и его семьи.