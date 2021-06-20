Семья Нетаниягу освободит резиденцию на Бальфур до 10 июля
Канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета и канцелярия главы оппозиции Биньямина Нетаниягу согласовали дату освобождения официальной резиденции главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме.
Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу и члены его семьи покинут резиденцию до 10 июля.
До этой даты официальные встречи в резиденции проводиться не будет.
С 11 июля резиденция перейдёт в распоряжение премьер-министра Беннета и его семьи.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июня 2021
"Мако": соседи мечтают, чтобы Нафтали Беннет переехал в официальную резиденцию на Бальфур
"Мако": соседи мечтают, чтобы Нафтали Беннет переехал в официальную резиденцию на Бальфур