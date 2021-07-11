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NEWSru.co.il :: В Израиле11 июля 2021 г., 19:10

Беннет уступил давлению, выполнив требование РААМ

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Беннет уступил давлению, выполнив требование РААМ

В ходе телефонного голосования правительство одобрило перевод Управления по вопросам бедуинского сектора из министерства экономики в министерство социального обеспечения. Это было сделано после того, как глава парламентской фракции РААМ Валид Таха объявил, что его партия будет бойкотировать заседания комиссий и голосования по законопроектам на пленарных заседаниях до тех пор, пока не получит под свой контроль Управление.

Ультиматум был выдвинут после появления публикаций о том, что руководство коалиции намерено вести переговоры с Объединенным списком о поддержке коалиции при голосованиях по бюджету. "До сих пор мы были лояльными членами коалиции, но не готовы помогать Беннету выживать путем ослабления нашего списка и усиления наших противников", - заявляют в РААМ.


В партии также заявляли, что до сих пор не получили никаких дивидендов, оправдывающих присутствие в коалиции. "Так продолжаться не может", - заявляли в РААМ.

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