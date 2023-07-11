В ходе акции протеста фотограф ударил полицейского. Видео
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Во вторник, 11 июля, во время проведения акции протеста на перекрестке Матам в Хайфе фотограф, снимавший происходящее, ударил локтем сотрудника полиции, а тот, в свою очередь, попытался нанести ответные удары. Данный инцидент зафиксирован пресс-службой полиции.
Из представленного полицией фрагмента не вполне ясно, по какой причине мужчина с фотоаппаратом ударил полицейского. Возможно, он пытался защитить камеру.
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Мужчина, ударивший полицейского, задержан для допроса.
Кроме того, еще один участник акции был задержан по подозрению в нападении на сотрудников полиции и нарушении общественного порядка.
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