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    В Израиле

    В ходе акции протеста фотограф ударил полицейского. Видео

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    В ходе акции протеста фотограф ударил полицейского. Видео
    Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля     Пострадавший полицейский
    Пресс-служба полиции Израиля

    Во вторник, 11 июля, во время проведения акции протеста на перекрестке Матам в Хайфе фотограф, снимавший происходящее, ударил локтем сотрудника полиции, а тот, в свою очередь, попытался нанести ответные удары. Данный инцидент зафиксирован пресс-службой полиции.

    Из представленного полицией фрагмента не вполне ясно, по какой причине мужчина с фотоаппаратом ударил полицейского. Возможно, он пытался защитить камеру.

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    Мужчина, ударивший полицейского, задержан для допроса.

    Кроме того, еще один участник акции был задержан по подозрению в нападении на сотрудников полиции и нарушении общественного порядка.

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