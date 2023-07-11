Демонстранты использовали маленького ребенка в ходе акции по перекрытию дороги. Фото

Во вторник, 11 июля, в ходе акции протеста в районе перекрестка А-Пиль было блокировано движение транспорта. В социальных сетях появилась фотография, на которой на фоне остановившихся автобусов показана маленькая девочка с флагом Израиля в руках, играющая на одеяльце, положенном на пешеходном переходе.

Некоторые комментаторы сочли, что снимок поддельный. Однако фотография подлинная. Что подтверждается снимками, опубликованными агентством Flash90.

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При этом следует отметить, что водителей в автобусах нет, они вышли. Никакой угрозы маленькому ребенку нет.

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Тем не менее, действия демонстрантов, которые по сути использовали маленького ребенка при перекрытия трассы, вызвали резкое осуждение не только со стороны сторонников юридической реформы.

Сайт "Мако" опубликовал комментарий Ами Дрора, который опубликовал этот снимок в Twitter с подписью "Дети 2023 года". Он отметил, что перед тем, как девочку посадили на пешеходном переходе, автобусы стояли уже несколько часов, водителей в них не было. По его мнению, никакой опасности для ребенка не было.

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День перекрытых дорог в Израиле: новая волна протестов. Фоторепортаж