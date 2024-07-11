14-й телеканал: ЦАХАЛ предупредил жителей поселков на границе с Газой, что ночью будут слышны взрывы

14-й телеканал передал, что в ночь на 11 июля жители населенных пунктов, находящихся недалеко от границы с Газой, получили от ЦАХАЛа сообщение о том, что ночью будут слышны взрывы в результате боевых действий в секторе.

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке обратилась днем 10 июля к жителям города Газы с просьбой о немедленной эвакуации, поскольку город станет ареной военных действий.