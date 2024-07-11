x
11 июля 2024
|
последняя новость: 01:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июля 2024
|
11 июля 2024
|
последняя новость: 01:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

14-й телеканал: ЦАХАЛ предупредил жителей поселков на границе с Газой, что ночью будут слышны взрывы

время публикации: 11 июля 2024 г., 00:40 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 00:48
14-й телеканал: ЦАХАЛ предупредил жителей поселков на границе с Газой, что ночью будут слышны взрывы
AP Photo/Leo Correa

14-й телеканал передал, что в ночь на 11 июля жители населенных пунктов, находящихся недалеко от границы с Газой, получили от ЦАХАЛа сообщение о том, что ночью будут слышны взрывы в результате боевых действий в секторе.

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке обратилась днем 10 июля к жителям города Газы с просьбой о немедленной эвакуации, поскольку город станет ареной военных действий.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2024

Палестинцы утверждают, что ЦАХАЛ требует от мирного населения покинуть Газу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июля 2024

278-й день войны в Израиле. Хронология событий