БАГАЦ отклонил апелляцию шести жителей Газы, проникших в Израиль во время "резни 7 октября"

В среду, 10 июля, Верховный суд отклонил апелляции шести жителей сектора Газы, задержанных на территории Израиля после 7 октября 2023 года. Издание "Гаарец" пишет, что апелляции были поданы адвокатом Мухаммадом Джабрином на решение о дальнейшем содержании под стражей его клиентов, двое из которых несовершеннолетние.

Задержанные подозреваются среди прочего в убийствах, сексуальных преступлениях, терроризме, похищении людей и хранении оружия. Они отрицают предъявляемые им обвинения и утверждают, что 7 октября воспользовались прорывом границы ХАМАСом, чтобы попасть в Израиль для поиска работы.

По информации "Гаарец", до января задержанные находились под административным арестом на основании закона о содержании под стражей боевиков незаконных формирований, в январе они были переведены под обычный арест по уголовному делу, которое расследуется полицией Израиля и ШАБАКом.

Адвокат подозреваемых, обосновывая просьбу об их освобождении из-под стражи утверждал, что государство Израиль делает недостаточно для того, чтобы ускорить расследование.

Судья БАГАЦа Халед Кабуб в своем решении отметил, что судьи, принимавшие решения о продлении ареста подозреваемых, были посвящены в ход секретного расследования, и раз за разом приходили к выводу, что существуют разумные основания подозревать, что задержанные виновны. Судья Кабуб отметил, что он также ознакомился с секретными материалами и они свидетельствуют о тщательности, с которой проводится расследование, и пока оно не завершено, невозможно изменить решения низшей инстанции.