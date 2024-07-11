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Израиль

Региональный совет Хоф Ашкелон опроверг слухи о чрезвычайном происшествии на его территории

время публикации: 11 июля 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 21:28
Региональный совет Хоф Ашкелон опроверг слухи о чрезвычайном происшествии на его территории
Hadas Parush/Flash90

В связи со слухами о чрезвычайном происшествии в области безопасности на границе с сектором Газы региональный совет Хоф Ашкелон опубликовал разъяснения.

В сообщении пресс-службы регионального совета говорится, что отдел безопасности Хоф Ашкелон, региональные отряды самообороны совместно с армией прочесывают приграничную зону, ничего подозрительного не было обнаружено.

Согласно слухам, распространяемым в социальных сетях, житель Хоф Ашкелон заметил и снял на видео неопознанный летательный аппарат, запущенный по всей видимости, из сектора Газы.

Израиль
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