Региональный совет Хоф Ашкелон опроверг слухи о чрезвычайном происшествии на его территории

В связи со слухами о чрезвычайном происшествии в области безопасности на границе с сектором Газы региональный совет Хоф Ашкелон опубликовал разъяснения.

В сообщении пресс-службы регионального совета говорится, что отдел безопасности Хоф Ашкелон, региональные отряды самообороны совместно с армией прочесывают приграничную зону, ничего подозрительного не было обнаружено.

Согласно слухам, распространяемым в социальных сетях, житель Хоф Ашкелон заметил и снял на видео неопознанный летательный аппарат, запущенный по всей видимости, из сектора Газы.