Церемония окончания курса офицеров в БАХАД-1, Нетаниягу: "Война продлится до нашей победы"

В Школе офицеров ЦАХАЛа имени Хаима Ласкова (БАХАД-1) состоялась церемония по случаю выпуска очередного курса, на которой выступили премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и начальник Генштаба Герци а-Леви.

"Есть такие, кто спрашиваются, до каких пор будет продолжаться война? И я отвечаю – до победы, даже если на это потребуется время", – сказал Нетаниягу. Премьер-министр также прокомментировал ход переговоров по заложникам, сказав, что он одобрил черновик соглашения, в которые вошли четыре основные принципа: У Израиля должна быть возможность возобновить боевые действия в секторе Газы "до достижения всех поставленных целей"; устранение возможности контрабанды оружия через Филадельфийский коридор; освобождение максимального количества живых заложников на первом этапе сделки; невозможность возвращения боевиков на север сектора Газы.

Министр обороны Йоав Галант в своей речи перед выпускниками Школы офицеров сказал, что проверки, проведенной ЦАХАЛом недостаточно, расследование провалов 7 октября должно быть проведено государственной комиссией. "Мы должны внимательно изучить условия, которые привели к укреплению власти ХАМАСа в последнее десятилетие", – подчеркнул он.

Герци а-Леви, начальник Генштаба, коснулся результатов расследования о боях на территории кибуца Беэри в "черную субботу". Он сказал: "Для всех нас должен служить примером героизм жителей кибуца Беэри, членов отряда самообороны и простых граждан, которые прикрывали своими телами свои семьи и соседей в течение долгих часов, в которые мы не пришли, чтобы спасти их". А-Леви добавил, что сделает выводы из допущенных ошибок.

В Школе офицеров ЦАХАЛа имени Хаима Ласкова (БАХАД-1) состоялась церемония окончания очередного курса, на которой выступили премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и начальник Генштаба Герци а-Леви.

"Есть такие, кто спрашиваются, до каких пор будет продолжаться война? И я отвечаю – до победы, даже если на это потребуется время", – сказал Нетаниягу. Премьер-министр также прокомментировал ход переговоров по заложникам, сказав, что он одобрил черновик соглашения, в которые вошли четыре основные принципа: У Израиля должна быть возможность возобновить боевые действия в секторе Газы "до достижения всех поставленных целей"; устранение возможности контрабанды оружия через Филадельфийский коридор; освобождение максимального количества живых заложников на первом этапе сделки; невозможность возвращения боевиков на север сектора Газы.

Министр обороны Йоав Галант в своей речи перед выпускниками Школы офицеров говорил о необходимости создания государственной комиссии по расследованию "провалов 7 октября". "Мы должны внимательно изучить условия, которые привели к укреплению власти ХАМАСа в последнее десятилетие", – подчеркнул он.

Герци а-Леви, начальник Генштаба, коснулся результатов расследования о боях на территории кибуца Беэри в "черную субботу". Он сказал: "Для всех нас должен служить примером героизм жителей кибуца Беэри, членов отряда самообороны и простых граждан, которые прикрывали своими телами свои семьи и соседей в течение долгих часов, в которые мы не пришли, чтобы спасти их". А-Леви добавил, что извлекает уроки из допущенных ошибок.