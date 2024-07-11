Отчет ЦАХАЛа по Беэри: героическое сражение и трагические ошибки

В четверг, 11 июля, Армия обороны Израиля опубликовала результаты оперативного отчета о боях на территории кибуца Беэри в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Перед обнародованием этого документа, его содержание было представлено жителям кибуца Беэри и семьям погибших. Выводы внутренней следственной комиссии ЦАХАЛа подытожил глава Генерального штаба Герци А-Леви, после чего он представил результаты оперативного расследования министру обороны Йоаву Галанту. Мы приводим этот документ полностью.

Следственная группа установила, что ЦАХАЛ провалил свою миссию по защите жителей кибуца Беэри, тогда как мужество самих жителей кибуца и бойцов отряда самообороны кибуца достойны самых высоких оценок, и именно они позволили стабилизировать линию обороны в первые часы боев. Жители кибуца и бойцы отряда самообороны ("китат коненут") сдержали нападающих, не позволив атаке распространиться на остальную часть кибуца.

Потери

В результате нападения на кибуц погиб 101 гражданский, 30 жителей и жительниц кибуца и еще два человека, не являющиеся членами кибуца, были похищены и увезены на территорию сектора Газы. 11 заложников до сих пор удерживаются в плену у террористов.

Бойцы отряда самообороны кибуца мужественно и самоотверженно сражались. В боях погиб 31 сотрудник служб безопасности, в том числе 23 военнослужащих ЦАХАЛа и бойцов "китат коненут", а также восемь сотрудников полиции. Множество гражданских лиц и военнослужащих получили ранения.

В соответствии с результатами расследования, на территорию кибуца проникли около 340 террористов, в том числе примерно 100 боевиков подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС, которые устроили массовые убийства, похищение людей, грабежи и других чудовищные преступления. По уточненным данным расследования, на территории кибуца были ликвидированы около 100 террористов. Дома кибуца Беэри были сильно повреждены, и процесс их восстановления будет длительным.

Оперативное расследование

Расследование проводили генерал-майор резерва Мики Эдельштейн и члены следственной группы полковник резерва Йоси Турджеман, подполковник резерва доктор Одед Мегидо, подполковник Элихай Бен-Нун, майор резерва Дрор Энгельштейн, капитан резерва Шир Дани и доктор Анат Штерн. Расследование продолжалось около трех месяцев, оно включало в себя сотни часов опросов жителей кибуца Беэри, бойцов отряда самообороны кибуца и сотрудников служб безопасности, действовавших в данном районе в первые дни войны.

В рамках расследования были собраны тысячи информационных материалов, призванных создать максимально точную и ясную картину последовательности событий. В частности, были изучены записи переговоров сотрудников служб безопасности по системам связи, изучены переговоры жителей кибуца (только с их согласия), а также собраны дополнительные сведения, в том числе записи допросов террористов, проведенных в начале войны. Следственная группа собрала также видеозаписи, видеосъемку систем наблюдения и реконструкцию событий на местах. Расследование проводилось с привлечением ШАБАКа и полиции Израиля, сотрудники которых действовали в кибуце.

Комиссия проводила армейское оперативное расследование, основное внимание в котором ведется последовательности событий, ведению боевых действий и действиям сил безопасности. В рамках расследования были изучены боевые действия в кибуце Беэри, который был одним из десятков центров боевых действий во время внезапного нападения 7 октября. Проникновение тысяч террористов в десятки центров боевых действий одновременно стало основным фактором, осложняющим прибытие сил безопасности к центрам боевых действий. Эта проблема изучается в рамках нескольких расследований, на ней сосредоточено основное расследование действий вооруженных сил в течение "черной субботы", и их результаты будут представлены позднее.

В целях расследования следственная группа разделила кибуц Беэри на четыре района. В каждом районе было проведено тщательное картографирование, и был составлен точный график с момента начала террористической атаки ХАМАСа 7 октября и до момента установления контроля над территорией кибуца и его зачисткой от террористов. На каждом из участков были обозначены расположения вооруженных сил на каждом из этапов в течение дней боев, указаны действия военнослужащих и приведены другие ключевые события.

Шесть основных этапов боев в кибуце Беэри

Следственная группа разделила события в кибуце Беэри на шесть основных временных этапов:

1. Начало нападения, перемещение террористов из Газы в кибуц Беэри – с 06:30 до 06:45 в субботу, 7 октября 2023 года.

2. Начало наземной атаки на Беэри – с 06:45 до 09:00 7 октября. На этом этапе первые террористы прорвались на территорию кибуца с двух направлений. Все боевые действия на этом этапе велись бойцами отряда самообороны кибуца ("китат коненут") и жителями кибуца, присоединившимися к сражению.

3. Захват кибуца противником – с 09:30 до 13:30 7 октября. В течение этого этапа бойцы "китат коненут" и жители кибуца Беэри ведут бои и устанавливают линию обороны, чтобы сдержать нападение. Первые силы ЦАХАЛа прибыли в населенный пункт, были атакованы, эвакуировали раненых, покинули территорию кибуца и разместились у въезда в кибуц, где вели бои с террористами, проникшими в район ворот кибуца. Все похищения людей противником были осуществлены до завершения этого этапа. Из-за множества точек боестолкновений и оперативных трудностей передвижения было принято решение назначить высокопоставленного офицера для командования прибывшими в район силами и руководства боевыми действиями.

4. Этап сдерживания противника – с 13:30 до 22:00 7 октября. На этом этапе начинают прибывать более существенные силы подкрепления. В 16:15 в Беэри прибывает резервная пехотная дивизия "А-Базак" (99), которая начинает устанавливать контроль над войсками. Примерно в 18:00 на территории кибуца и в его окрестностях сражаются около 700 военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности. В послеобеденные часы начинается эвакуация жителей.

5. Этап установления оперативного контроля над территорией кибуца – с 22:00 7 октября до 05:00 8 октября. На этом этапе производится эвакуация большинства жителей кибуца, проводится прочесывание большей части территории кибуца. По завершении этого этапа установлен оперативный контроль израильских вооруженных сил над кибуцем Беэри.

6. Прочесывание и завершение зачистки кибуца – с 05:00 до 15:00 8 октября. На этом этапе проводится повторное прочесывание территории кибуца, в нескольких ограниченных местах продолжаются боестолкновения.

Основные выводы: ошибки и провалы

Далее приводятся основные выводы по результатам расследования боевых действий в кибуце Беэри.

а) Пробел между развитием событий и готовностью: ЦАХАЛ не был готов к сценарию масштабного проникновения противника, как это произошло 7 октября, включавшему в себя многочисленные точки прорыва тысяч террористов, атакующих одновременно в десятках мест. Отрабатывался лишь сценарий одиночных и точечных вторжений террористов, именно к такому сценарию были подготовлены вооруженные силы, и только на его основе было определено размещение вооруженных сил. В свете этого в данном районе не было дополнительных боевых резервов, которые можно было бы перебросить к Беэри. Все подкрепления ЦАХАЛа были переброшены в этот сектор, их действия изучаются в рамках общего расследования. Тема подготовки и возможные сценарии развития событий все еще изучаются в рамках общего расследования, по результатам которого будет разработана концепция обороны и разведки.

б) Формирование картины происходящего. ЦАХАЛу было крайне сложно создать ясную и точную картину происходящего в кибуце Беэри вплоть до послеобеденных часов 7 октября, хотя группа экстренного реагирования кибуца ("цевет а-хирум") располагала картиной происходящего по состоянию на утренние часы. В ходе расследования было установлено, что службы безопасности не дали жителям кибуца Беэри достаточных предупреждений о проникновении террористов в первые часы нападения.

в) Начало боев в кибуце – до 13:30 боевые действия внутри кибуца вели только бойцы отряда самообороны ("китат коненут") и жители Беэри. В течение первых семи часов боев жители кибуца сами себя обороняли, именно их действия и сообразительность остановили противника, не позволив ему распространить проникновение на другие части кибуца. Жители продолжали сражаться и после прихода сил Армии обороны Израиля, помогая им и направляя их.

г) Командование и контроль – из-за множества точек нападения и ведения боевых действий и сложности формирования картины происходящего боевые действия в районе кибуца в первые часы характеризовались отсутствием управления войсками, отсутствием координации и согласованности между различными силами и подразделениями. Из-за этого в ряде случаев службы безопасности концентрировались у въезда в кибуц и не вступали в бой. Это произошло по нескольким причинам: подразделения не вступали в бой по решению командира, ожидая выполнения задач по эвакуации жителей Беэри; подразделения, сражавшиеся с террористами под командованием своего командира, покинули кибуц; подразделения, которые вошли на территорию кибуца примерно через час из-за ожидания командира; подразделения и передовые группы были размещены за пределами кибуца в качестве сил прикрытия. Такая несогласованность наблюдалась во многих очагах боев 7 октября, и эта проблема изучается в рамках общего расследования.

Из-за большого количества центров боевых действий и необходимости принятия немедленных решений в каждом из очагов боев был назначен старший командир, чтобы оптимально и скоординированно задействовать находящиеся в районе боевых действий и прибывающие силы, а не полагаться на штатные силы и командование, что заняло бы больше времени.

Решение Генерального штаба и командования Южным округом поручить командование сектором бригадному генералу Бараку Хираму, после чего передать под его командование боевые действия в Беэри, оказалось очень значимым для повышения эффективности боевых действий против террористов, обеспечения нужд жителей, прояснения картины происходящего и верного управления боевыми силами. Отмечается, что это решение стало поворотным моментом, в результате которого был восстановлен контроль над кибуцем.

Помимо анализа ошибок и недочетов в задействовании войск следственная группа отметила, что сражения в Беэри включали в себя ряд случаев героизма и высочайшего мужества со стороны вооруженных сил, командиров и служб безопасности, действовавших на территории кибуца, что позволило спасти множество жизней.

д) Действия вооруженных сил в отношении гражданских лиц – были случаи неправильного поведения военнослужащих в отношении мирных жителей, что выражалось в способах обеспечения безопасности эвакуированных людей и обеспечения их основных потребностей военнослужащими.

е) Инцидент с заложниками в доме Песи Коэн (68-летняя жительница кибуца Беэри, погибла, – прим. ред.): следственной группой было установлено, что вооруженные силы действовали в рамках согласованно, получая команды от группы управления, состоящей из командиров передовых подразделений ЦАХАЛа, ШАБАКа и ЯМАМ, им предоставлялась разведывательная и авиационная поддержка в режиме реального времени. Следствием было установлено, что при сложившихся крайне сложных обстоятельствах командиры приняли взвешенные, профессиональные и ответственные решения после того, как переговорные усилия полностью себя исчерпали. Танковый обстрел дома с заложниками был осуществлен профессионально, по совместному решению командиров всех задействованных служб безопасности, после взвешивания и оценки ситуации для оказания давления на террористов и спасения заложников. После того, как террористы заявили о своем намерении покончить с собой, убив заложников, и в доме раздались выстрелы, было принято решение о штурме дома для спасения заложников, и штурм был осуществлен в сложных условиях.

Следователи отметили, что удерживаемые в доме заложники проявили находчивость и приложили немало усилий, чтобы связаться с сотрудниками служб безопасности и дать им направляющую информацию. Следственная группа представила семьям погибших подробную оценку обстоятельств смерти каждого находившегося в здании человека. Следственная группа на основе изучения имеющейся информации установила, что ни один гражданский не пострадал от танковых снарядов, выпущенных по дому – за исключением одного случая возле дома, когда двое гражданских получили осколочные ранения. Следствием было установлено, что большинство заложников были убиты террористами, однако необходимо провести дополнительные проверки для окончательного подтверждения этого вывода. Действия старших командиров в данном инциденте следственная группа характеризует как слаженные и профессиональные с учетом крайне сложной ситуации.

Сделанные выводы и необходимые уроки

Начальник Генштаба принял выводы следственной комиссии и уроки, которые армия должна извлечь из результатов расследования для разработки новой концепции обороны и нападения. Герци А-Леви выразил благодарность следственной группе за серьезное, четкое и профессиональное расследование, которое позволяет увидеть четкую картину событий, несмотря на сложные задачи. Глава генштаба отметил следующие выводы:

1. ЦАХАЛ тяжелейшим образом не справился с задачей по защите мирного населения и провалил свою миссию.

2. Жители Беэри под руководством бойцов отряда самообороны сражались решительно и мужественного. Их самопожертвование и храбрость при защите кибуца можно считать чудом. Именно они предотвратили полный захват кибуца противником и спасли множество жизней. Глава Генштаба также высоко оценил действия группы экстренного реагирования кибуца ("цевет а-хирум"), которой удалось составить картину происходящего и поддерживать контакт с жителями под огнем.

3. Действия вооруженных сил: множество военнослужащих и сотрудников служб безопасности храбро сражались в кибуце Беэри, проявляя мужество и героизм. В то же время, были допущены серьезные ошибки и просчеты, которые необходимо изучить и исправить на будущее.

4. Прибытие подкреплений – глава Генштаба отметил, что важнейшим вопросом, изучаемым в ходе расследований боевых действий 7 октября, являются причины, по которым в самом начале боевых действий вооруженные силы не прибыли в населенные пункты. Он отметил, что данное расследование дало принципиальный ответ на этот вопрос: множественные нападения одновременно во множестве населенных пунктов и военных баз, а также заблокированные террористами дороги затруднили прибытие подкрепления. Детально эти причины будут изучены в рамках общего расследования.

5. Вооруженные силы, ожидавшие за пределами кибуца – в течение нескольких часов боевые подразделения находились за пределами кибуца, в то время как в кибуце шла резня. Это крайне серьезная ситуация, которая не должна была произойти. В ходе расследования обстоятельств выяснилось, что командиры, прибывшие со своими подразделениями, с частью сил вошли в кибуц для того, чтобы разобраться в ситуации. Некоторые подразделения не стремились к боестолкновениям, поскольку не осознавали серьезности ситуации и факта недостатка сил. Часть из ожидавших снаружи кибуца сил были подразделениями поддержки сил, сражавшихся внутри кибуца. А-Леви указал о необходимости вынести четкий приказ: в подобной ситуации все подразделения должны сделать все возможное, чтобы разобраться в ситуации и предотвратить гибель гражданских. Начиная с 13:30 в кибуце были сосредоточены множество бойцов ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции, которые шли на столкновения с противником и мужественно сражались до утра понедельника, уничтожив всех находившихся в кибуце террористов.

6. Защита гражданского населения должна превалировать над защитой военнослужащих: в некоторых случаях вооруженные силы сражались за удержание своих позиций и стремились эвакуировать раненых солдат прежде чем защитить и эвакуировать гражданских. В ходе расследования было выяснено, что это происходило из-за незнания полной картины ситуации, и подвергшиеся нападению военнослужащие действовали в целях самозащиты. Необходимо уяснить и укрепить понимание, что наивысшая задача это защита мирного населения. Военнослужащие всегда должны прежде всего помогать мирным жителям в эвакуации, перемещении в убежище и во всех необходимых задачах, возникающих на поле боя. Это крайне важная задача, прививать которую необходимо с самого начала обучения призывников.

7. Участие высокопоставленных командиров в боевых действиях – многие старшие офицеры, как служащие регулярных войск, так и резервисты, покинули свои дома и отправились в зону боевых действий, чтобы принять участие в сражении. Это образцовый поступок, который заслуживает самой высокой оценки. Глава Генштаба отметил, что старшие командиры на местах должны стремиться задействовать свои силы и способности в качестве командиров: руководить, управлять, принимать решения и добиваться их реализации.

8. Инцидент с заложниками в доме Песи Коэн: глава Генштаба отметил, что это было уникальное событие, когда в зоне боевых действий в заложники захватили гражданских лиц. В подобных ситуациях действующему на месте событий командиру приходится принимать трудные решения с целью спасения как можно большего количества мирных жителей. Следствием было установлено, что именно этими принципами руководствовались командиры в данном случае. Оценка ситуации и командование операцией были проведены на высоком профессиональном и моральном уровне с использованием всех имеющихся в распоряжении средств, включая переговоры, разведку и использование танкового выстрела в качестве последнего средства для оказания давления на террористов.

9. Глава Генштаба указывает, что оперативное расследование боевых действий на территории кибуца Беэри в "черную субботу" 7 октября это первое из череды внутренних расследований событий 7.10 и тому, что им предшествовало, проводимых в эти дни ЦАХАЛом. И хотя это первое расследование, которое не отражает полной картины произошедшего в тот день, оно иллюстрирует величину провала и масштабы катастрофы, постигшей жителей юга Израиля, вынужденных собственными телами защищать свои семьи много часов, в то время как ЦАХАЛ не смог их защитить.

10. По завершении расследований, которые позволят сформировать полную и детальную картину событий 7 октября, будут приняты решения и извлечены уроки, а также сделаны оперативные выводы, которые найдут отражение в подготовке сил уже в ближайшее время.

10. Мы обязаны провести тщательное и углубленное расследование, чтобы изучить и исправить ошибки и укрепить защиту граждан Израиля. На основании сделанных выводов будут проведены глубинные изменения, которые усилят ЦАХАЛ и укрепят его в миссии по защите израильтян. Это наш долг перед израильским обществом, в целом, и жителями юга, в частности.