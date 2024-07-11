Члены кибуца Беэри требуют создания государственной комиссии по расследованию 7.10

В четверг, 11 июля, членам кибуца Беэри, пережившим резню "черной субботы", представили результаты расследования внутренней следственной комиссии ЦАХАЛа о событиях, предшествующих нападению на кибуц, о процессах принятия решений и о происходившем в течение долгих часов бойни. После ознакомления с отчетом основных пострадавших, пресс-служба ЦАХАЛа обещает разрешить его результаты для публикации.

Ознакомившиеся с отчетом члены кибуца Беэри признали, что расследование было тщательным, но на самые животрепещущие вопросы пострадавших оно не ответило, и жители кибуца продолжают настаивать на создании государственной комиссии по расследованию для изучения действий всех сторон.

По словам жителей Беэри, отчет внутренней следственной комиссии ЦАХАЛа не дает ответа на такие вопросы, как: почему многочисленные вооруженные силы, собравшиеся у ворот кибуца, в течение многих часов не вошли на его территорию, хотя Беэри горел и его жители взывали о помощи; что стало причиной провала разведки, и почему не последовало немедленной реакции ЦАХАЛа на прорыв забора.

Жители кибуца Беэри признали важность того факта, что ЦАХАЛ взял на себя ответственность за неспособность их защитить. Тем не менее, они подчеркивают, что их доверие к системе безопасности подорвано, и без проведения тщательного независимого расследования они не смогут вернуться к жизни в любимом кибуце с чувством безопасности.

"Чтобы понять, что ЦАХАЛ провалил свои задачи, нам не нужно отчетов, мы чувствуем это каждую минуту", – подчеркивают они.