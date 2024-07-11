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Израиль

Полиция Израиля: перехвачена партия кокаина стоимостью 100 миллионов шекелей

время публикации: 11 июля 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 12:30
Полиция Израиля: перехвачена партия кокаина стоимостью 100 миллионов шекелей
Пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля: перехвачена партия кокаина стоимостью 100 миллионов шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля объявила о перехвате крупной партии кокаина стоимостью около 100 миллионов шекелей: в порту Хайфы был вскрыт контейнер, внутри которого нашли более 210 килограммов наркотиков.

Задержаны трое подозреваемых – жители Бат-Яма и Ришон ле-Циона в возрасте от 30 до 40 лет. Суд продлил содержание их под стражей.

Расследование началось с перехвата относительно небольшой партии кокаина (16 кг) среди мешков с рисом. Задержали троих подозреваемых – жителей Герцлии и Модиина. Были установлены пути и способы доставки наркотиков в Израиль.

Израиль
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