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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы руководители спецслужб ХАМАСа

время публикации: 11 июля 2024 г., 09:01 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 09:13
ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы руководители спецслужб ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что на этой неделе (без указания точной даты) в результате авиаудара по цели в центральной части сектора Газы был ликвидирован глава оперативного отдела спецслужб ХАМАСа Хасан Абу Куайк. Также был ликвидирован руководитель одной из разведструктур боевиков ХАМАСа Насер Махана.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в городе Газа. Силы 162-й дивизии действуют в районе Рафиаха, на юге сектора. Очередная операция 98-й дивизии в Шуджаийе была завершена 10 июля.

В отчете ЦАХАЛа за последние сутки сообщает об обнаружении оружия и боеприпасов в штаб-квартире UNRWA в центре сектора Газы.

В районе Рафиаха за последние сутки ликвидированы десятки террористов, уничтожены туннели и другая инфраструктура террора, заявляет ЦАХАЛ.

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