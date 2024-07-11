ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы руководители спецслужб ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщает, что на этой неделе (без указания точной даты) в результате авиаудара по цели в центральной части сектора Газы был ликвидирован глава оперативного отдела спецслужб ХАМАСа Хасан Абу Куайк. Также был ликвидирован руководитель одной из разведструктур боевиков ХАМАСа Насер Махана.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в городе Газа. Силы 162-й дивизии действуют в районе Рафиаха, на юге сектора. Очередная операция 98-й дивизии в Шуджаийе была завершена 10 июля.

В отчете ЦАХАЛа за последние сутки сообщает об обнаружении оружия и боеприпасов в штаб-квартире UNRWA в центре сектора Газы.

В районе Рафиаха за последние сутки ликвидированы десятки террористов, уничтожены туннели и другая инфраструктура террора, заявляет ЦАХАЛ.