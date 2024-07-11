Ночью ЦАХАЛ нанес серию ударов по "Хизбалле" в южном Ливане

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 июля израильские ВВС атаковали ряд целей в пяти различных районах южного Ливана.

В районе Айта аш-Шааб был атакован грузовик, перевозивший ракетную пусковую установку, из которой 10 июля велась стрельба по Штуле.

Кроме того, израильские ВВС атаковали ряд объектов "Хизбаллы" в районах Раб ат-Талатин и Аль-Адайса.

Также были нанесены удары по наблюдательному пункту террористической организации "Хизбалла" в районе Рамия и по военной инфраструктуре в районе Аль-Хиам.

Помимо прочего, артиллерия ЦАХАЛа наносила превентивные удары по целям в южном Ливане.