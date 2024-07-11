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Израиль

Ночью ЦАХАЛ нанес серию ударов по "Хизбалле" в южном Ливане

время публикации: 11 июля 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 08:26
Ночью ЦАХАЛ нанес серию ударов по "Хизбалле" в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 июля израильские ВВС атаковали ряд целей в пяти различных районах южного Ливана.

В районе Айта аш-Шааб был атакован грузовик, перевозивший ракетную пусковую установку, из которой 10 июля велась стрельба по Штуле.

Кроме того, израильские ВВС атаковали ряд объектов "Хизбаллы" в районах Раб ат-Талатин и Аль-Адайса.

Также были нанесены удары по наблюдательному пункту террористической организации "Хизбалла" в районе Рамия и по военной инфраструктуре в районе Аль-Хиам.

Помимо прочего, артиллерия ЦАХАЛа наносила превентивные удары по целям в южном Ливане.

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