Ночью ЦАХАЛ нанес серию ударов по "Хизбалле" в южном Ливане
время публикации: 11 июля 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 08:26
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 11 июля израильские ВВС атаковали ряд целей в пяти различных районах южного Ливана.
В районе Айта аш-Шааб был атакован грузовик, перевозивший ракетную пусковую установку, из которой 10 июля велась стрельба по Штуле.
Кроме того, израильские ВВС атаковали ряд объектов "Хизбаллы" в районах Раб ат-Талатин и Аль-Адайса.
Также были нанесены удары по наблюдательному пункту террористической организации "Хизбалла" в районе Рамия и по военной инфраструктуре в районе Аль-Хиам.
Помимо прочего, артиллерия ЦАХАЛа наносила превентивные удары по целям в южном Ливане.
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