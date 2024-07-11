Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 11 июля: операции в Шхеме и Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 11 июля действовали в Шхеме (в Балате, Аль-Мааджине) и около Шхема (в Асире аш-Шамалии), в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), около Туль-Карема (в Анабте), около Рамаллы (в Ат-Тире), около Бейт-Лехема (в Мара Рабе), около Хеврона (в Хальхуле).

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавшие с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 11 июля.

Террористы ночью обстреляли блокпост ЦАХАЛа к западу от Туль-Карема. О пострадавших не сообщалось.