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Израиль

Арабские СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона Джабалии ХАМАСа по прозвищу "Ястреб"

Война с ХАМАСом
время публикации: 11 июля 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 10:17
Арабские СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона Джебалии ХАМАСа по прозвищу "Ястреб"
AP Photo/Hassan Ammar

Арабские источники сообщают, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по зданию бывшей школы "Халима а-Саадия" в Джебалии был ликвидирован командир батальона Джабалии террористической организации ХАМАС Ияд Насер по прозвищу "Ястреб", известный также как Абу-Имран.

Вместе с ним погиб его телохранитель Халед Амар Насер и еще шесть членов семьи Насер.

Согласно сообщениям, Ияд Насер, переживший несколько попыток ликвидации, встретился с семьей впервые за три последних месяца.

Израиль
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