Арабские СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона Джабалии ХАМАСа по прозвищу "Ястреб"
время публикации: 11 июля 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 10:17
Арабские источники сообщают, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по зданию бывшей школы "Халима а-Саадия" в Джебалии был ликвидирован командир батальона Джабалии террористической организации ХАМАС Ияд Насер по прозвищу "Ястреб", известный также как Абу-Имран.
Вместе с ним погиб его телохранитель Халед Амар Насер и еще шесть членов семьи Насер.
Согласно сообщениям, Ияд Насер, переживший несколько попыток ликвидации, встретился с семьей впервые за три последних месяца.