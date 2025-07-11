Арабские СМИ: ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона Джабалии ХАМАСа по прозвищу "Ястреб"

Арабские источники сообщают, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по зданию бывшей школы "Халима а-Саадия" в Джебалии был ликвидирован командир батальона Джабалии террористической организации ХАМАС Ияд Насер по прозвищу "Ястреб", известный также как Абу-Имран.

Вместе с ним погиб его телохранитель Халед Амар Насер и еще шесть членов семьи Насер.

Согласно сообщениям, Ияд Насер, переживший несколько попыток ликвидации, встретился с семьей впервые за три последних месяца.