В Иерусалиме задержаны 14-летние вандалы, причинившие ущерб кладбищу

Полиция Иерусалимского округа арестовала двух 14-летних подростков, подозреваемых в осквернении и повреждении надгробий и могил на кладбище недалеко от Старого города Иерусалима.

Задержанные сегодня, 11 июля, предстанут перед судом.

В сообщении полиции не указана национальность задержанных и ничего не говорится о мотивах их действий.