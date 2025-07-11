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Израиль

В Иерусалиме задержаны 14-летние вандалы, причинившие ущерб кладбищу

Полиция
Иерусалим
Вандализм
время публикации: 11 июля 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 08:26
В Иерусалиме задержаны 14-летние вандалы, причинившие ущерб кладбищу
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иерусалимского округа арестовала двух 14-летних подростков, подозреваемых в осквернении и повреждении надгробий и могил на кладбище недалеко от Старого города Иерусалима.

Задержанные сегодня, 11 июля, предстанут перед судом.

В сообщении полиции не указана национальность задержанных и ничего не говорится о мотивах их действий.

Израиль
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