В Иерусалиме задержаны 14-летние вандалы, причинившие ущерб кладбищу
время публикации: 11 июля 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 08:26
Полиция Иерусалимского округа арестовала двух 14-летних подростков, подозреваемых в осквернении и повреждении надгробий и могил на кладбище недалеко от Старого города Иерусалима.
Задержанные сегодня, 11 июля, предстанут перед судом.
В сообщении полиции не указана национальность задержанных и ничего не говорится о мотивах их действий.
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