Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 11 июля, температура немного повысится. В горах будет жарко и сухо, на побережье – душно и влажно. Переменная облачность. Местами туман на севере Негева.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 29-42, в Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 24-36, на побережье Мертвого моря – 29-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-30, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-36, на Голанских высотах – 22-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник температура немного понизится.