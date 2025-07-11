В бою на юге Газы погиб офицер разведбата "Голани"

Разрешено к публикации: в ходе боевых действий на юге сектора Газы погиб капитан Рэи Биран, 21 год, из Шорашим, командир группы 631-го разведывательного батальона "Сайерет Голани" бригады "Голани".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 890 военнослужащих ЦАХАЛа.