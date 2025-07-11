Столкновение в Самарии; СМИ сообщают о погибшем палестинце-"гражданине США"

В районе деревни Синджиль, к северу от Рамаллы, арабские камнеметатели легко ранили двух израильских граждан.

Вскоре после этого между палестинцами и израильтянами произошло столкновение, в ходе которого был причинен ущерб имуществу палестинцев; оппоненты швыряли камни и применяли насилие. Силы ЦАХАЛа, полиция и бойцы пограничной полиции прибыли на место происшествия и использовали средства для разгона демонстраций.

Палестинская сторона сообщает о погибшем палестинце и нескольких раненых в результате столкновения. Также сообщалось о том, что погибший являлся гражданином США.

Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция проверяют эту информацию.