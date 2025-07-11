x
11 июля 2025
|
последняя новость: 22:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июля 2025
|
11 июля 2025
|
последняя новость: 22:47
11 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Столкновение в Самарии; СМИ сообщают о погибшем палестинце-"гражданине США"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 11 июля 2025 г., 22:47 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 22:58
Столкновение в Самарии; палестинские СМИ сообщают о погибшем арабе
Yonatan Sindel/Flash90

В районе деревни Синджиль, к северу от Рамаллы, арабские камнеметатели легко ранили двух израильских граждан.

Вскоре после этого между палестинцами и израильтянами произошло столкновение, в ходе которого был причинен ущерб имуществу палестинцев; оппоненты швыряли камни и применяли насилие. Силы ЦАХАЛа, полиция и бойцы пограничной полиции прибыли на место происшествия и использовали средства для разгона демонстраций.

Палестинская сторона сообщает о погибшем палестинце и нескольких раненых в результате столкновения. Также сообщалось о том, что погибший являлся гражданином США.

Служба общей безопасности (ШАБАК) и полиция проверяют эту информацию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2025

Столкновения в Самарии: есть пострадавшие среди арабов и полиции