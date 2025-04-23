Столкновения в Самарии: есть пострадавшие среди арабов и полиции
время публикации: 23 апреля 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 17:02
В среду, 23 апреля, в районе деревни Синджиль, к северу от Рамаллы, произошли столкновения, в которых участвовали арабы, еврейские поселенцы и силами пограничной полиции.
Палестинская сторона заявляет, что до 100 израильтян ворвались в деревню и причинили значительный ущерб, в том числе устраивая поджоги. При этом утверждается, что полиция не пропускала машины пожарной службы Палестинской администрации.
По данным полиции, на место происшествия прибыли пограничники, один из которых пострадал в результате столкновения с поселенцами.
"Красный Полумесяц" передает, что восемь арабов получили ранения и травмы.