Столкновения в Самарии: есть пострадавшие среди арабов и полиции

В среду, 23 апреля, в районе деревни Синджиль, к северу от Рамаллы, произошли столкновения, в которых участвовали арабы, еврейские поселенцы и силами пограничной полиции.

Палестинская сторона заявляет, что до 100 израильтян ворвались в деревню и причинили значительный ущерб, в том числе устраивая поджоги. При этом утверждается, что полиция не пропускала машины пожарной службы Палестинской администрации.

По данным полиции, на место происшествия прибыли пограничники, один из которых пострадал в результате столкновения с поселенцами.

"Красный Полумесяц" передает, что восемь арабов получили ранения и травмы.