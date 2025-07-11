Внимание, розыск: пропал 71-летний Яаков Шитрит из Беэр-Шевы

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего Яакова Шитрита, 71 года, жителя Беэр-Шевы.

В последний раз мужчину видели в пятницу, 11 июля, утром, в 9:30, в районе Старого города на улице Герцль в Беэр-Шеве.

Описание внешности: худощавый, седой, был одет в черную рубашку и джинсы, на голове черная кепка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6462744.