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Израиль

Внимание, розыск: пропал 71-летний Яаков Шитрит из Беэр-Шевы

Розыск
время публикации: 11 июля 2025 г., 20:26 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 20:26
Внимание, розыск: пропал 71-летний Яаков Шитрит из Беэр-Шевы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего Яакова Шитрита, 71 года, жителя Беэр-Шевы.

В последний раз мужчину видели в пятницу, 11 июля, утром, в 9:30, в районе Старого города на улице Герцль в Беэр-Шеве.

Описание внешности: худощавый, седой, был одет в черную рубашку и джинсы, на голове черная кепка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6462744.

Израиль
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