С 14 июня Израиль исключит Украину из списка стран, куда запрещено летать. Россия в этом списке остается

В пятницу, 11 июня, правительство Израиля одобрило продление действующих в настоящее время правил выезда из страны до 27 июня 2021 года. Правила были введены на фоне пандемии коронавируса в мире.

При этом решено с 14 июня исключить Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, в которые запрещен вылет из Израиля ("страны максимального риска"). Россия пока в этом списке останется (отметим, что в РФ в последние недели эпидемиологическая ситуация ухудшается).

Кроме того, решено продлить срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня, но отменить запрет на проход в пассажирский терминал "второстепенных" сопровождающих. Будет отменено и требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек при регистрации на рейс (введенное для обеспечения социальной дистанции между пассажирами).

Изменения вступят в силу с 15 июня, сообщает пресс-служба главы правительства. (Была внесена правка после первого неточного сообщения.)

Напомним, что в настоящий момент "странами максимального риска" властями Израиля названы девять государств: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Аргентина, Украина и Россия. Выезд в эти страны запрещен для граждан Израиля – кроме исключительных гуманитарных случаев и для граждан, постоянно проживающих в этих странах. Все те, кто не являются гражданами Израиля и возвращаются из этих стран, должны просить разрешение у специальной комиссии, рассматривающей исключительные случаи. Разрешение обязаны просить также люди, постоянно проживающие в Израиле по одной из виз, в том числе по визе "Алеф-5", которой обладают супруги израильтян, проходящие ступенчатую процедуру получения гражданства. При этом в Управлении регистрации населения подчеркивают, что въезд обладателям виз "Алеф-5" и "Алеф-1", а также "Бет-1" и "Бет-4" разрешен, однако они должны подать новое прошение.

Все въезжающие в Израиль (то есть, граждане страны или люди, получившие специальное разрешение) обязаны соблюдать режим изоляции – в том числе привитые от коронавируса и перенесшие коронавирус. (При этом привитые и переболевшие граждане, которые совершали в этих странах пересадку, не выходили из аэропорта и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина).

С 1 июля Израиль откроется для индивидуального туризма

Министр отметила, что это решение было согласовано с министерствами здравоохранения и внутренних дел. Въезд в страну будет разрешен иностранным туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса или переболевших COVID-19.

При этом сайт N12 написал, что глава МВД Арье Дери принял решение разрешить въезд иностранным туристам по облегченной процедуре из стран с низким уровнем заболеваемости. Список стран будет еженедельно обновляться минздравом.

В министерстве туризма, МВД и минздраве говорят о том, что новые правила въезда будут обнародованы позднее.

Отметим, что с 23 мая в Израиль начали впускать организованные группы иностранных туристов.

Коронавирус в Израиле. Статистические данные

Около полудня в пятницу, 11 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839650 заразившихся (+26 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 222 (+14) человека.

Минздрав отмечает, что число зараженных в последние дни растет в основном за счет тех, кто заразился за границей.

6428 (0) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 19050 тестов.

60 заболевших в больницах, 10 – в специально оборудованных помещениях гостиниц, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 33 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 22 из них в критическом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,96. (Отметим, что при незначительном числе выявляемых зараженных этот параметр становится несущественным.)

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 11 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5474899 человек, вторую дозу – 5142652 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, более 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 94%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 85%/80%, 30-39 – 82%/77%, 20-29 – 78%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 24%/21%.

С 1 июня в Израиле отменены почти все карантинные ограничения

С 1 июня в Израиле отменены почти все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса. Среди прочих отменены ограничения "фиолетового стандарта", отпала необходимость в "зеленых паспортах".

Единственным ограничением остается требование об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях в общественных местах. Оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

С 31 мая были отменены все карантинные ограничения на рабочих местах, кроме обязательного ношения защитных масок в закрытых помещениях.

Министерство образования подчеркивает, что остается обязательным ношение защитных масок в классах, лекционных аудиториях, в любых других закрытых общественных помещениях учебных заведений, а также в общественных транспортных средствах для подвозки учеников.

По оценке минздрава, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, ношение защитных масок может быть полностью отменено с 15 июня.

Ограничения на посещение других стран

Пока продолжают действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. 28 мая "коронавирусный" кабинет в ходе телефонного голосования одобрил предложение министерства здравоохранения о продлении срока действия ограничений на вылет из Израиля в "красные" страны и прибытие из них до 13 июня 2021 года. Речь идет о следующих странах: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Россия и Аргентина.

Но граждане и жители Израиля, постоянно проживающие в девяти вышеперечисленных странах, могут отправиться туда, подав соответствующее заявление в комиссию по рассмотрению исключительных случаев.

Запрет не распространяется на пассажиров, совершающих пересадку в этих странах, если пересадка не требует пребывания в аэропорту более 12 часов.

Под запрет не попадают гуманитарные случаи, участники спортивных сборов и состязаний и официальные представители государственных структур.

Для подачи просьбы о вылете в одну из вышеперечисленных стран следует заполнить бланк на сайте пограничной службы. Прошение будет рассмотрено специальной комиссией по исключительным случаям.

Иностранные граждане, а также сотрудники израильских государственных служб, не должны подавать для посещения этих стран специальные прошения.

Все граждане и жители Израиля, которые возвращаются из указанных выше девяти стран, будут обязаны соблюдать режим изоляции – в том числе привитые от коронавируса и перенесшие коронавирус. (При этом привитые и переболевшие граждане, которые совершали в этих странах пересадку, не выходили из аэропорта и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина).

Срок обязательного карантина зависит от наличия отрицательного результата тестов на коронавирус. Без прохождения тестов – 14 дней, при наличии двух отрицательных тестов – 10 дней. Все правила карантина фигурируют на сайте минздрава.

Министерство здравоохранения Израиля также объявило зонами повышенного риска заражения коронавирусом Сейшельские острова, Боливию, Уругвай, Мальдивы, Парагвай, Непал, Чили, Колумбию, Коста-Рику и Тунис. Если ситуация с уровнем заболеваемости в этих странах не улучшится, они могут быть объявлены зонами максимального риска и минздрав может запретить израильтянам их посещение.

Кроме того, минздрав предостерегает от посещения следующих стран и регионов: Индия, все страны Африки (включая Египет, Кению, Танзанию, Руанду), Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Багамы, Эстония, Эквадор, Болгария, Бельгия, Беларусь, Грузия, Германия, Филиппины, Греция, Латвия, Литва, Черногория, Хорватия.

Напомним, что с 1 июня тест на коронавирус, который проходят в аэропорту Бен-Гурион все возвращающиеся из-за границы, стал платным. Стоимость теста составит 80 шекелей в том случае, если тест будет заказан и оплачен еще до посадки на самолет в Израиль. Если тест не будет заказан и оплачен заранее, он будет стоить 100 шекелей. До 10 июня заказывать очередь на проверку следует на сайте компании "Омега". После 10 июня осуществлять тестирование в аэропорту будет компания "Феми премиум".

В ночь на 1 июня комиссия министров по борьбе с коронавирусом путем телефонного голосования утвердила предложение министерства здравоохранения о продлении до 29.06.2021 срока действия требования об обязательном тесте на коронавирус за 72 часа до въезда в Израиль, а также о дополнительном тесте по прибытии в Израиль.

Также правительство утвердило предложение министерства здравоохранения по снятию некоторых ограничений:

1. Отменяется требование соблюдать в аэропорту дистанцию в два метра.

2. Отменяется требование заполнять декларацию о состоянии здоровья перед выездом из Израиля (заполнение декларации при въезде в страну по-прежнему обязательно).

3. Отменяется практика требования носить идентификационный документ, согласно которому вылетающим из Израиля разрешен вход в терминал, со стороны администрации аэропорта.

4. Уточняется, что во время полета менять маску необязательно.

5. Уточняется, что во время полета не требуется ограничение обслуживания, за исключением такого, которое требует снятия маски.



Срок действия настоящих правил продлен до понедельника, 14.6.21.