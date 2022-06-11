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    В Израиле

    Водителя автомобиля, насмерть сбившего добровольца полиции, по всей видимости, обвинят в преднамеренном убийстве

    время публикации: | последнее обновление:
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    Амихай Кармели
    Пресс-служба полиции Израиля     На месте происшествия
    Пресс-служба МАДА

    В рамках расследования обстоятельств гибели 46-летнего добровольца полиции Амихая Кармели задержаны пятеро жителей Рахата, один из которых сбил Кармели и еще нескольких добровольцев полиции.

    Задержанные доставлены в мировой суд в Ришон ле-Ционе для принятия решения о целесообразности продления содержания их под стражей.

    Водителю автомобиля, по всей видимости, будет предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве.

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    Следствием было установлено, что водитель, как и пассажиры, был нетрезв. Сначала в Ришон ле-Ционе он врезался в автомобиль такси, после чего уехал с места происшествия и направился по шоссе 412 в сторону Бейт-Дагана, где, по версии следствия, преднамеренно врезался во временный блокпост полиции, рассчитывая скрыться. Действия водителя привели к гибели добровольца полиции, двое других добровольцев, Аркадий Михальчук и Геннадий Шнитман, получили легкие травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу "Асаф а-Рофе", после оказания необходимой медицинской помощи они были выписаны из больницы.

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    У погибшего Амихая Кармели остались жена и двое детей. Как сообщает пресс-служба полиции, прапорщик Амихай Кармели более 15 лет состоял в рядах полицейских волонтеров и за время своих дежурств спас немало жизней. Особо важной он считал смену в ночь с пятницы на субботу, когда много молодых людей садятся за руль в нетрезвом состоянии. В полиции отмечают, что Амихай был внуком офицера полиции Моше Кармели, погибшего в 1973 году в Йом Кипур: террорист бросил в него гранату в городе Газа.

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