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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11 июня: удары по целям на севере и в центре сектора

время публикации: 11 июня 2024 г., 06:51 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 06:57
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 11 июня: удары по целям на севере и в центре сектора
Atia Mohammed/Flash90

В ночь на 11 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и в центре сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий существенно не меняется.

На севере сектора: сообщалось об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Абу Альба в районе Шейх Радуан, на севере города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Ат-Туффа, к востоку от города Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Байт-Лахии; нанесены авиаудары по целям на улице Аль-Джалаа в городе Газа.

В центре сектора: бронетехника ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата; источники в Газе сообщали о троих убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Тильбани в районе Аз-Зуайда; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Нусейрате и в Аз-Зуайде.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 11 июня.

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