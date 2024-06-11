"Кан": генерал ХАМАСа, командир "бригады Рафах", жив после двух попыток его ликвидации

Поздно вечером 10 июня "Кан" сообщил, что "бригадный генерал" ХАМАСа Рафих Мухаммад Шаабан, о смерти которого не раз сообщали источники в Газе, по всей видимости жив.

Шаабан является командиром "бригады Рафах" группировки "Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа). Две недели назад был нанесен очередной удар по цели в Рафиахе (Рафахе) с целью ликвидации Шаабана. Хотя ХАМАС не делал никаких формальных заявлений о его гибели, распространялись слухи, что он убит. Но, по всей видимости, это делалось для того, чтобы ЦАХАЛ прекратил охоту на "генерала", отмечается в публикации "Кан".

Это была вторая попытка ликвидации Рафиха Мухаммада Шаабана после начала войны "Железных мечей". 7 октября в результате удара ЦАХАЛа были убиты двое его сыновей, еще один сын был убит в начале наземной операции в Рафиахе.