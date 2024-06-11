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Израиль

Тревога "Цева адом" и взрыв в Хайфе

время публикации: 11 июня 2024 г., 09:52 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 10:00
Тревога "Цева адом" и взрыв в Хайфе
Noam Revkin Fenton/Flash90

В 9:51-9:52 тревога "Цева адом" прозвучала в Хайфе.

Предварительно: зафиксирован ракетный обстрел или запуск противоракет по воздушной цели.

Местные жители сообщают, что система ПРО сбила воздушную цель, был слышен взрыв.

Как сообщалось ранее, рано утром 11 июня в районе Хайфы был слышен взрыв без сирены. Местные жители сообщали о запуске противоракеты по воздушной цели. В 7:30 ЦАХАЛ подтвердил: "Силы ПВО около часа назад перехватили подозрительную воздушную цель в небе у побережья в районе Хайфы. Согласно принятой практике никаких оповещений о вторжении вражеского самолета активировано не было. Пострадавших и ущерба нет".

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 июня 2024

ЦАХАЛ подтвердил перехват "подозрительной цели" над Хайфой