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Израиль

ЦАХАЛ: в Кафр-Дане при ликвидации террористов использовалась тактика "скороварки"

время публикации: 11 июня 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 22:12
ЦАХАЛ: в Кафр-Дане при ликвидации террористов использовалась тактика "скороварки"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа, опираясь на разведданные Общей службы безопасности (ШАБАК), провели антитеррористическую операцию в деревне Кафр-Дан в зоне ответственности бригады "Менаше".

Бойцы спецподразделения "Дувдеван", чтобы вынудить забаррикадировавшихся в здании террористов сдаться применили тактику "сир лахац" ("скороварка"). В ходе перестрелки бойцами были ликвидированы четверо террористов, еще несколько боевиков были ранены. В это же время был нанесен удар по зданию вертолетом ВВС ЦАХАЛа.

В ходе антитеррористической операции были изъяты три единицы огнестрельного оружия типа M-16, пистолет с несколькими магазинами и автомобиль боевиков, в котором были обнаружены взрывные устройства.

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