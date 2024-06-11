Операция ЦАХАЛа в Кафр-Дане, с вертолета уничтожены несколько боевиков
время публикации: 11 июня 2024 г., 18:33 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 18:46
Подразделение "псевдоарабов" ЦАХАЛа проводит операцию в палестинской деревне Кафр-Дан. Согласно палестинским источникам, израильские военные приехали в деревню на гражданском грузовике с палестинскими номерами.
В сторону "псевдоарабов" был открыт интенсивный огонь, военные запросили поддержать их с воздуха.
Согласно палестинским источникам, по дому, в котором укрывались боевики, было запущенно не менее четырех ракет.
По предварительным данным, в Кафр-Дане ликвидированы не менее трех боевиков.
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