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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Кафр-Дане, с вертолета уничтожены несколько боевиков

время публикации: 11 июня 2024 г., 18:33 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 18:46
Операция ЦАХАЛа в Кафр-Дане, с вертолета уничтожены несколько боевиков
AP Photo/Nasser Nasser

Подразделение "псевдоарабов" ЦАХАЛа проводит операцию в палестинской деревне Кафр-Дан. Согласно палестинским источникам, израильские военные приехали в деревню на гражданском грузовике с палестинскими номерами.

В сторону "псевдоарабов" был открыт интенсивный огонь, военные запросили поддержать их с воздуха.

Согласно палестинским источникам, по дому, в котором укрывались боевики, было запущенно не менее четырех ракет.

По предварительным данным, в Кафр-Дане ликвидированы не менее трех боевиков.

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